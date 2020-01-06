29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным, экс-вице-премьером Павлом Розенко находятся на отдыхе на Кубе

Как передает Politeka.net, красавица поделилась снимком в своем микроблоге в инстаграм. Елена-Кристина позировала рядом с пожилым иностранцем, к которому прижалась спиной. На ней белая футболка, коротенькая джинсовая юбка и слипоны леопардовой расцветки. Изюминкой дерзкого образа стала шапка-берет с эмблемой кубинского революционера Че Гевары и огромная сигара в руке.

Ранее Лебедь просила своих поклонников угадать, в какой стране они с Розенко находятся. Теперь же звезда раскрыла карты.

"А вот теперь точно все догадаются, где я - Куба!!!🤩☀️✌️ Как и обещала, итоги конкурса: первых три угадавших - подписка и лайк 👍😍 Рада, что моя лента новостей пополнится такими прекрасными девчонками 🥰🥰🥰 Поздравляю с победой! Обнимаю!😘 И всем веселых праздников!🎉🎄💝💝💝", - подписала кадр Елена-Кристина.

Фолловеры тут же кинулись оставлять восторженные комментарии и обсуждать конкурс.

"Талия лучше чем у Гурченко!💥"

"Блиин, а вот теперь то чувство, когда ты тоже угадал, но не первый, эх... ДЕВЧОНОК ПОЗДРАВЛЯЮ, ЮХУУ!🎉🎉☺️❤️"

"Как нарисованная в этом берете и с сигарой, просто нереальная!🤩"

Напомним, телеведущая поделилась жарким снимком с Розенко, сделанным в кафе. Девушка положила любимому голову на грудь.

«Январское утро без фильтров. Сейчас пойдём купаться в океанический снег😁🌊☀️🏖», – написала она в соцсети.

Кроме того, мы рассказывали, как Лебедь оригинально призналась в любви Розенко. На Новый год она поделилась снимком с женихом, под которым написала, что главное не снег и гирлянды, а ощущения внутри, намекая на сильные чувства.

"Так как ёлку с ресепшна притащить в море не разрешили, придётся признаться: настроение не зависит от гирлянд, оно у нас внутри 🤩🤩🤩💃🥳🥳🥳 Н❤️вый г❤️д уже на носу!🤩🤩🤩 Так пусть у КАЖДОГО в этом году внутри расцветёт ❤️❤️❤️❤️❤️ И тогда там точно засияют гирлянды, фейерверки и целая Вселенная Счастья 🎇", - поделилась Елена-Кристина.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».