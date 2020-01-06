66-летняя актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в популярном сериале "Сваты", удивила кадром со своим коллегой, который сморит на нее влюбленными глазами

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Кравченко выложила фото с актером Федором Добронравовым, исполнившим роль Ивана Будько, мужа Валюхи. На фото видно, как Добронравов восхищенно смотрит на сценическую жену.

"С замечательным Фёдором Добронравовым ✌🏻❤️", - подписала кадр артистка.

Комментирующие расхвалили актеров и выразили надежду, что скоро увидят продолжение "Сватов"

"Это супер фильм.Актеры умнички.Давайте пожалуйста продолжения"

"Замечательные актеры!! Сваты, это мой любимый сериал, не надоедает никогда. С праздниками Вас,дорогая Татьяна! Успехов, здоровья, новых творческих побед!!😊"

"Какие же вы классные💖😘любим вас очень💞👍"

"Замечательная киношная пара👏👏👏"

"Вы классные, можно реально подумать, что вы муж с женой и прожили не мало лет вместе. Вы супер!!!👏👏👏😍😍😍 Люблю Вас!😍😍😍"

Ранее мы сообщали, Кравченко удивила поклонников, поделившись архивным фото. Она предстала совсем еще молодой с короткой стрижкой и в пуловере темного цвета.

Ностальгия, видимо, накрыла Татьяну Эдуардовну. Она подписала снимок в несколько шуточной манере, намекая на то, как на самом деле быстро лятят года, хоть кажется что это было вчера.

"Несколько лет назад 😍 Узнали?", - подписала снимок Кравченко.

Также мы рассказывали, Кравченко опозорилась после фейковых новостей о "похоронах" Добронравова. Актриса подняла в соцсети вопрос о воспитании детей, сравнив при этом Украину с Россией.

"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика", - написала звезда.

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

Также Politeka писала, что сериал «Сваты» лечит, Валюха выдала секрет