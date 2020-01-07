Внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, сейчас находится в теплых краях

Девушка регулярно выкладывает фото и видео со своего отдыха, пишет Рoliteka.net.

Так, некоторое время назад Екатерина опубликовала фото, на котором она позирует в легком мини-платье с крупными звездами.

Образ красотки завершил яркий маникюр и аксессуары.

Екатерина распустила волосы и, будто попыталась закинуть их за ухо. Девушка улыбалась, смотря в сторону. По всей видимости, внучка Боярского позировала на мосту.

Стоит отметить, что наряд выгодно подчеркнул пышный бюст девушки и тонкую талию.

Почти за 20 минут пост девушки собрал более 100 лайков и немного комментариев.

"Какая клевая", "Это где вы гуляете?", "Будь моей женой", "Это фотка, сводит сума, как можно быть такой красивой???", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина похвасталась снимком с отдыха на море.

На фото Боярская в одном черном купальнике стоит спиной к объективу и можно оценить формы девушки сзади. Вокруг мокрый песок и вода.

Катерина подписала фото смайликами бабочек.

Ранее мы писали, что внучка звезды сцены Михаила Боярского Екатерина Боярская показала, как прогуливалась.

Модель и звезда сети отдохнула в непринужденной обстановке.

Так, на новом опубликованном Екатериной видео, оформленном, в популярном сейчас несколько ретро-стиле, а-ля "камера из 90-х", фигуристая красавица прогулялась в коротеньком платице.

Екатеирина всячески кокетничала на камеру со взъерошенными волосами. Фигуристая блондинка то отдалялась, то приближалась к ней, улыбаясь:

«Вперед 2020 (и знак волшебной феи рядом)», - подписала кадры Екатерина.

Ранее сообщалось, что внучка Михаила Боярского Екатерина показала идеальные формы в купальнике.

"Today", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Екатерина стоит в одном халате и купальнике, демонстрируя аппетитные формы. На это обратили внимание и поклонники девушки.

"Огонь", "Катька, слишком сочно", "Это уже слишком, Катя. Нельзя быть такой горячей", "шикарная девушка", "вот это идеальные формы!", - пишут они.

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