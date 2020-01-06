Полякова предстала в откровенном образе на отдыхе

Украинская певица Оля Полякова решила продемонстрировать откровенный образ, который будоражит с первого взгляда

Как сообщает Politeka.net, как и многие ее звездные коллеги, после насыщенного года, который был наполнен концертами, съемками, вечеринками и корпоративами, решила поехать отдохнуть и набраться новых сил.

Знаменитая блондинка отправилась вместе с дочками Машей и Алисой в солнечный Майами, где она греется на солнышке на шезлонге и наслаждается морским бризом.

Звездная мама решила побаловать поклонников пикантным пляжным фото, где Оля позирует в грациозной позе.

"Привет! Кто на рыбалку со мной?)", - спросила певица у поклонников.

На новом снимке длинноногая красавица стоит на пирсе в велюровом костюме в стиле спорт-шик. Оливковый цвет наряда идеально оттеняет ее бледную кожу и золотистые волосы. Завершальной изюминкой образа стали солнцезащитные очки и золотая цепочка.

Рот красотки томно приоткрыт, волосы развиваются на ветру, а на лице нет ни капли макияжа.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденные снимки. Они не жалели комплиментов для Поляковой, восхищаясь ее внешним видом.

"Поджарить бы такую рыбку", "Я, кто ж ещё, удочка настроена на хороший клёв👌", "Какой красивый костюм", "Вы лучшая❤️", "Ух какая лялька)", "Меня возьмите с собой❤️🔥🌹", "Какая шикарная😍", "С тобой 😍с большим удовольствием!", "Хочу такой костюм😍".

Также ранее сообщалось, что дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала фото с отдыха в США.

На фото Маша закрыла глаза и повернулась боком к камере. Видно, что девушка довольная. Дочь Поляковой позирует, скорее всего, в свитшоте. Длинные волосы у Маши достигают пятой точки.

Напомним, дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе

А еще Politeka писала, что дочка Поляковой впервые отстригла свои длинные локоны

Также Politeka писала, что повзрослевшая дочь Поляковой в цепях зажгла не по-детски