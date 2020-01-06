Светская львица Ким Кардашьян удивила поклонников архивным кадром

Фото из юности американская селебрити опубликовала на своей странице в инстаграме, сообщает Рoliteka.net.

Непривычное фото для звезды собрало более 3,2 миллионов лайков и тысячи комментариев за одни сутки. Многих умилила юная Ким Кардашьян, которая еще не успела сделать пластику на скулах, талии, попе, не увеличила грудь и не исправила нос.

Такая настоящая Кардашьян понравилась ее поклонникам, почти не собрав негативных комментариев на ее странице в соцсети.

Отметим, что на снимке будущей мировой звезде не больше 16 лет. Она еще не успела вытянуться и не избавилась от детской припухлости щек, рук и не втягивала живот. На фото она позирует боком, где уже можно отметить ее выдающуюся пятую точку, которую она скоро застрахует на на $21 миллион долларов.

Также на заднем фоне можно рассмотреть обычную американскую комнату для девочки-подростка, где разбросаны вещи, много косметики на комоде, обычный ковер и картина на стене.

В комментариях ее сестра, Хлоя Кардашьян, отметила, что помнит этот момент, когда было сделано фото:

«Я помню это!!!!!! Эй, девочка !!!!», – написала она первой под постом звезды.

Также ранее она опубликовала еще один архивный кадр, где она изображена совсем ребенком. На фото сидят на скамеечке трое: сама Ким Кардашьян (справа), Хлоя Кардашьян (посередине) и Кортни Кардашьян (слева).

Все дети улыбаются на камеру.

«Тройняшки», – подписала селебрити архивное фото с сестрами.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян обворожила поклонников смелым фото на полу в белье от своего личного бренда. Для фото она распустила волосы по плечам, надела белье из новой коллекции своего бренда белья цвета кожи для женщин.Кардашьян села на пол перед зеркалом и начала снимать светлые носки.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.