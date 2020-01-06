Российский певец Влад Топалов сделал неожиданное признание о своих пороках

Как сообщает Politeka.net, Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе воспитывают маленького сыночка Майкла. Кроме того, они вместе работают.

Совсем недавно Влад Топалов стал соведущим в авторском шоу своей жены "Пятница с Региной". Но, по его словам, уже успел потерять рабочее место из-за собственной слабости и пристрастия, которое не в силах побороть.

На своей странице в Instagram, он опубликовал видео, которое сопроводил ошеломляющим признанием. Так, стало известно, что Топалов просто обожает покушать и не может удержаться даже под прицелом множества видеокамер.

На видео певец наслаждается лакомствами, которые стоят перед ним на столе. Рука артиста постоянно тянется к тарелки, хотя он и пытается вести беседу и делать вид, что внимательно слушает гостя программы.

"У меня истерикаааа. Вот, собственно, почему меня выгнали с @prtshow. Да, я очень люблю жрать", - признался Влад Топалов.

Пользователи сети с юмором восприняли признание артиста и посмеялись над ним от души. Восхитился видео своего колеги даже Сергей Лазарев.

"😂😂😂😂😂 это гениально! ТЁпа я тебя обожаю!!!", "Это шедевр!!!! 😂", "А Владька слушает, да ест😂", "Хороший аппетит это замечательно👍 главное, чтобы в боках это не отразилось 😉", " Блин, ты сделал мой вечер 😂".

Также ранее сообщалось, что Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике, позируя вместе со своим ребенком Майклом.

На фан-аккаунте поклонники также постоянно демонстрируют фото с отдыха артистки. Однако, в этот раз в Инстаграме появились кадры звезды, сделанные в новогоднем стиле. Регина позировала вместе с супругом и малышем. Артисты при этом забавно кривлялись на камеру.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

Как еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.