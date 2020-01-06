29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным, экс-вице-премьером Павлом Розенко находятся на отдыхе на Кубе

Как пишет Politeka.net, красавица поделилась снимком в своем микроблоге в соцсети инстаграм.

Елена-Кристина опубликовала новые снимки прямо с солнечного пляжа Кубы, где она загорала на теплом песке возле самой воды.

Для фото телеведущая выбрала яркий купальник без бретелей, бра желтого цвета и яркие трусы зеленого с разными рисунками. Из аксессуаров Лебедь выбрала солнцезащитные очки синего цвета. На фото она широко улыбается, расставив руки.

«Подзарядка солнечных батарей», – подписала она снимки.

Поклонники и фолловеры звезды начали активно писать негатив в комментариях по поводу ее стройности, даже чрезмерной худобы. Некоторые спросили вес телеведущей.

«Дистрофичка», «и нам солнышка привези», «Кристина, я прошу прощения, а какой у вас вес?», «Уродство😢», «Почему худая? Почему жирная? Почему? Почему? Люди, смотрите за собой!!!! Не воспитанные!!!», «Ух ты! Какая вы худая!», «Фигура – мечта», «Уверена, Вы бы и не против набрать пару кг. Но против природы не попрешь. Я люблю то, как вы умело подчеркиваете свою фигуру и достойно игнорируете тупые комментарии, типа "так хочется накормить тебя, тебе надо поправиться, чего ты такая худая"», «Классный купальник , а вы в нем прям вообще топ😍💋👍», «Смотришь на тебя, да и откормить хочеться)))) 😘😘😘», «Надо немного набрать хотя ты и так огонь», «Пирожуля», «Счастливая!😍Так держать!», – отметили в сети.

Отметим, известно, что Елена-Кристина Лебедь – веганка, и полностью исключила животные продукты из рациона. В предыдущих постах она объяснила, что еще больше похудела на отдыхе, из-за того, что Куба – мясная страна, и ей нечего кушать.

Кроме того, пост украинской звезды набрал за первый час публикации почти 5 тысяч отметок мне нравится и сотни комментариев.

Напомним, что ранее Елена-Кристина позировала рядом с пожилым иностранцем, к которому прижалась спиной. На ней белая футболка, коротенькая джинсовая юбка и слипоны леопардовой расцветки. Изюминкой дерзкого образа стала шапка-берет с эмблемой кубинского революционера Че Гевары и огромная сигара в руке.

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