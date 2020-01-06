Популярная украинская певица и солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала аппетитные формы в облегающем наряде
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в TikTok.
Так, на опубликованных кадрах Дорофеева с двумя девушками устраивают горячий танец под музыку, демонстрируя аппетитные формы. Уточним, что на Дорофеевой красуются облегающие штаны и топ.
@nadyadorofeeva
Учусь .строго не судите♬ оригинальный звук - nadyadorofeeva
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Поклонники Дорофеевой оценили достоинства звезды по достоинству.
«На это можно смотреть вечно!», «Надя, ты хорошо танцуешь! Давай еще», «Надя, вот это изгибы. Балдею просто», «нереально красивая», «залипательно», «это бомбей», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", показала фото после новогодних праздников. На фото Дорофеева в свободном платье позирует на фоне других вещей. Надя показала язык и держит одной рукой за волосы.
Ответила на пост известная украинская певица Джамала:
"Какое платье , кажется мне такое надо. И меня не отпускает Оливье, ела его один день , а думаю о нем постоянно".
Фанаты также начали комментировать фото:
"Лучшая", "Наша красотка", "стиль", "Моделька наша", "Ну куда же без оливье. Я уже сожрала целую миску", "Меня тоже оно не отпускает", "Боже, какая красивая", "Наша зайка", "Надя, хватит кушать".
Ранее мы сообщали, что Дорофеева взбудоражила новым образом в алом наряде.
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе.
В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.
Напомним, Дорофеева в странной позе показала, как нужно встречать Новый год
А еще Politeka писала, что бесстыжая Дорофеева засветила лишнее прямо на сцене
Также Politeka сообщала, что Дорофеева без макияжа решила поразить жарким домашним видом