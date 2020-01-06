Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала, как попотела со своим мужем Потапом
Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.
«Sport Time», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Каменских в облегающем топе позирует вместе с Потапом после тренировки. Как можно заметить, они оба счастливы.
При этом украинцы были лишены возможности высказать свое мнение о снимке. Его Каменских показала у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, звездная пара Потап и Настя Каменских полетели в отпуск в Мексику. На официальных страницах певцов с завидной регулярностью появляются красочные снимки с отдыха.
Настя Каменских регулярно будоражит воображение поклонников, меняя наряды и образы. Теплые края стали для Насти прекрасным поводом предстать перед поклонниками не только в откровенных купальниках, но и жарких нарядах.
Совсем недавно певица впечатлила поклонников очередной порцией горячих кадров. На них она позировала без белья в одном лишь халате.
На Каменских шелковый халат черного оттенка с кружевом и вставками из прозрачной ткани. Сквозь нее отчетливо видно, что девушка предпочла не надевать белье. Ко всему прочему, Настя принимает соблазнительные позы на камеру, демонстрируя глубокое декольте.
Волосы уложены с влажным эффектом, взгляд певицы пронзительный, губы чуть приоткрыты и подчеркивают соблазнительность образа.
Пользователи сети не прошли мимо и начали активно комментировать увиденные кадры, засыпав певицу всевозможными комплиментами. Были и те комментаторы, которым не понравились откровенные снимки.
"Ты такая красивая и сексуальная!!!!", "Настя красивая конечно сексуальная ,но слишком уж больно напоказ выставляет свою фигуру, как будто ей чего то в жизни не хватает", " Просто 💣", "Красотка, жги!)", "Какая ты зайка красивая", "Настя вы как всегда ну ооочень красивая❤️".
Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год.
А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев.
Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное.