Украинская певица Оля Полякова показала необычный кадр со своего отпуска

Как сообщает Politeka.net, суперблондинка украинской сцены Оля Полякова решила отдохнуть от суеты тяжелых рабочих будней в Майами. Туда певица улетела вместе со своими дочерьми Машей и Алисой.

Певица уже успела похвастаться снимками с отдыха: она представала перед пользователями сети в ярком купальнике, а также зазывала на рыбалку в оливковом костюме. На свежем снимке в своем Instagram красавица похвасталась стильным нарядом и естественной красотой.

Полякова позирует в помещение, напоминающем замковую комнату. Вокруг лепка, фрески, мозаика, колоны и старинные вазы. На певице повседневный наряд, который состоит из футболки черного цвета и узких брюк в тон. Примечательно, что на лице певице нет ни грамма макияжа.

В который раз нужно подчеркнуть, что Оля Полякова выглядит очень молодо и свежо. И отдых ей пойдет только на пользу.

"Думаю ,тоже куплю себе замок...", - подписала снимок певица.

Конечно, в комментариях тут же появилось множество сообщений о том, что такой королеве, как Полякова не хватает лишь замка. Также комментаторы отмечали, что Оля выглядит просто прекрасно в таком образе.

"Как девочка подросток", "Олька, правильно делаешь! Королеве, коронованой поп музыкой только замок! Я как виничанин только за!", "И правильно! Королева должна жить в замке! 👍", "Вав, Красотка как всегда люблю!!!!!!", "А как же Королеве ,без замка😊".

Также ранее сообщалось, что известная украинская исполнительница Оля Полякова во время отдыха за границей показала сочные формы в купальнике.

На самих снимках Оля Полякова демонстрирует упругие формы в облегающем купальнике. В какой-то момент ее дочь Маша просовывает руку ей между ног. При этом обе девушки смеются от души.

Уточним, что поклонники Поляковой остались безмолвны – кадрами звезда поделилась в Сторис.

Напомним, дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе

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