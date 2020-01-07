Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк действительно далекое от хорошего, однако и не настолько плохое, чтобы считать дни до ее смерти

Такое заявление сделала известный таролог и ясновидящая Саона, которая опровергла информацию о серьезном ухудшении самочувствия звезды сериала «Моя прекрасная няня», передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Ясновидящая подтвердила, что в организме звезды в связи с болезнью происходят необратимые процессы, но они не настолько трагичны, чтобы считать дни до ее ухода в мир иной.

По словам ведуньи, болезнь Заворотнюк не так ужасна, как это преподносится во всех СМИ, и с подобным диагнозом пациенты могут жить 10-15 лет. Скоро Анастасия закончит курс лечения, после которого до конца жизни ей нужно будет проходить плановые осмотры.

Саона считает, что появляться на публике актриса перестала вовсе не из-за болезни, а чтобы уйти от ответственности и долгов, которые на ней висят. А цифры там фигурируют очень существенные. Чтобы вернуть деньги, ей придется отдать все, что у нее есть.

Таролог уверена: скоро поклонники звезды узнают всю правду о ней. Самой же Анастасии придется выплатить если не всю, то значительную часть долга.

« Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов», – подчеркнула ясновидящая.

Ранее мы писали, что о здоровье актрисы, которая борется с онкологическим заболеванием, СМИ в основном узнают от друзей ее семьи. В частности, таким образом стало известно, что Заворотнюк пережила операцию на головном мозге, и ей удалили образовавшуюся опухоль.

Кроме того, по слухам, во время хирургического вмешательства Анастасии повредили часть мозга и вся ее правая сторона тела стала парализованной.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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