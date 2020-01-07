Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала отличный вкус в выборе платья для «Рождественской истории»
В своем сториз в Instagram певица опубликовала фотоколлаж, на котором позирует в белоснежном платье в пол с открытыми плечами, передает Politeka.
В этом наряде звезда предстала в проекте «Рождественская история с Тиной Кароль» на канале «1+1».
Длинное платье с пышной юбкой, высоким поясом и присобранное на груди подчеркнуло изящную фигурку певицы, а образ дополнили идеальный макияж с традиционной ярко-красной помадой и укладка. Из аксессуаров Тина выбрала массивный перстень и серьги с белыми камнями.
Рождество Христово: как отмечается праздник и чего нельзя делать 7 января
Брежнева решилась на пластику из-за молодой "любовницы" Меладзе: "Вера, зачем?"
Больную раком Заворотнюк настигла новая беда: "врачи делают все возможное..."
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Отметим, что образ получился по-настоящему светлым и рождественским.
Ранее мы писали, что Тина Кароль запускает линию собственных духов.
«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.
При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки, «одетые» в этот парфум, нравились бы своим вторым половинкам.
Мы также рассказывали, что Тина Кароль засветила прелести прямо на сцене, перед которой сидел Дан Балан.
Напомним, Кароль в горячем образе разорвала сцену Х-Фактора
А еще Politeka писала, что Кароль забыла о Балане ради знойной красотки
А еще Politeka сообщала, что Кароль устроила горячие танцы в соблазнительном наряде