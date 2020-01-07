Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала отличный вкус в выборе платья для «Рождественской истории»

В своем сториз в Instagram певица опубликовала фотоколлаж, на котором позирует в белоснежном платье в пол с открытыми плечами, передает Politeka.

В этом наряде звезда предстала в проекте «Рождественская история с Тиной Кароль» на канале «1+1».

Длинное платье с пышной юбкой, высоким поясом и присобранное на груди подчеркнуло изящную фигурку певицы, а образ дополнили идеальный макияж с традиционной ярко-красной помадой и укладка. Из аксессуаров Тина выбрала массивный перстень и серьги с белыми камнями.

Отметим, что образ получился по-настоящему светлым и рождественским.

Ранее мы писали, что Тина Кароль запускает линию собственных духов.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки, «одетые» в этот парфум, нравились бы своим вторым половинкам.

Мы также рассказывали, что Тина Кароль засветила прелести прямо на сцене, перед которой сидел Дан Балан.

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