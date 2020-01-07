Известный российский продюсер Иосиф Пригожин внезапно заступился за ветеранов эстрады

Речь идет об Алле Пугачевой и Софии Ротару, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Как известно, участие в новогодних огоньках центральных телеканалов этих артисток порядком раздосадовало российское общество.

Так, еще к прошлому Новому году появилась петиция с требованием убрать Пугачеву и некоторых ее коллег с Первого канала в новогоднюю ночь. Однако в недавнем интервью супруг Примадонны Максим Галкин заверил, что это был «заказ».

В этом году на старожилов новогодних эфиров вылилось еще больше критики. Так, скандально известная экс-«прокурор» Крыма, а ныне зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская написала у себя в телеграмм-канале, что людям надоело смотреть устаревшие шоу и видеть одни и те же лица.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева уже еле дышит, а певец Федор Шаляпин, известный своим роман с бизнес-леди в годах, выдал, что Алла Борисовна должна уступить дорогу молодым исполнителям.

В свою очередь Иосиф Пригожин в ответ всем хейтерам заявил:

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет».

По его словам, в России сейчас очень мало по-настоящему хороших артистов, поэтому замены этим певицам просто нет.

Он также подчеркнул, что в новогодних программах появляются новые звезды.

Ранее мы писали о том, что смерть художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек подкосила Аллу Пугачеву, поскольку они были близкими подругами, а их дружба продолжалась 30 лет.

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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