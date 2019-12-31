Знаменитый российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин начал осуждать российский артистов, выступающих в Латвии
Продюсер рассказал, что совершенно не может понять российских звезд, которые после запрета въезда на территорию Латвии, продолжают регулярно туда ездить. Ко всему прочему, еще и покупают недвижимость в стране, которая так с ними обошлась.
Такое заявление он озвучил во время эфира на радио Sputnik.
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Российский продюсер недоумевает, почему у российских артистов возникает такое рвение ездить на территорию Латвии. Он также возмутился, что несмотря на то, как с артистами там обошлись, они все еще рвутся в Юрмалу.
"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", – говорит продюсер.
По словам Пригожина, музыкантам ничего нельзя запрещать, так как они всегда считались свободными людьми.
"Музыкант всегда был свободен. И до тех пор, пока он свободен, он музыкант. А как только музыкант теряет свободу, он превращается в политика", - говорит он.
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