Пригожин не смог удержать своих обид и довольно резко высказался о российских звездах

Знаменитый российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин начал осуждать российский артистов, выступающих в Латвии

Продюсер рассказал, что совершенно не может понять российских звезд, которые после запрета въезда на территорию Латвии, продолжают регулярно туда ездить. Ко всему прочему, еще и покупают недвижимость в стране, которая так с ними обошлась.

Такое заявление он озвучил во время эфира на радио Sputnik.

Российский продюсер недоумевает, почему у российских артистов возникает такое рвение ездить на территорию Латвии. Он также возмутился, что несмотря на то, как с артистами там обошлись, они все еще рвутся в Юрмалу.