Известная итальянская актриса Моника Беллуччи поразила эффектным видом в рекламном ролике

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для рекламного видео, как в откровенном платье делает себе макияж. На кадрах можно разглядеть впечатляющее декольте и яркие черты 55-летней актрисы. Видео 55-летняя звезда выложила у себя в Instagram, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца).

Изначально над образом актрисы эфектно порадотали стилисты, а Моника уже внесла завершающие штрихи. А именно – накрасила прямо в кадре губы ярко красной помадой.

Она флиртующе улыбалась на камеру, опускала глаза ниц, крутилась и играла глазами. Ее невероятную красоту и очарование по достоинству оценили в сети. В комментариях под видео поклонники актрисы начали дарить ей всевозможные самые приятные комплименты.

«Лучшая в мире», «Красотка», «элегантная и великолепная красавица, вы очень красивая и очень милая леди, я хочу встретиться с вами», «Она прекрасна», «Ты прекрасна с каждым макияжем ... 💄😍💋», – пишут в сети.

Отметим, что за один день видео с Моникой Беллуччи набрало полмиллиона отметок «мне нравится» и тысячи комментариев от пользователей сети.

Отдельные фото с рекламной компании с Беллуччи разлетелись по сети.

Также ранее звезда на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков, на которых позирует в черных облегающих вещах. Один из образов Беллуччи был составлен из черного комбинезона с глубоким декольте. Беллуччи снялась для модного глянца L'Officiel Maroc, в очередной раз доказав, что после 50 лет женщины могут выглядеть молодо и свежо.

Напомним, что летом Монику Беллучи бросил художник Николя Лефевр, младше нее на 18 лет. Информацию она подтвердила сама. Актриса отметила, что ее с 36-летним художником в настоящее время объединяют лишь дружеские отношения.

Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи ошарашила грязными ногтями на красной дорожке.

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