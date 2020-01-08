Муж российской певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин, опубликовал фото в компании жены

На фотографии запечатлены Галкин с Пугачевой вместе с друзьями, пишет Рoliteka.net. Алла предстала в черной кофте, которая немного спустилась с ее плеч и светлых брюках-клеш. Большой черный пояс подчеркнул тонкую талию примадонны.

Артист Галкин выбрал черные рубашку с цветочным принтом и джинсы.

Супруги вместе с гостями позировали у красивой елки.

"Традиционный рождественский ужин у друзей 😊 Спасибо Алику и @idadostman за гостеприимство!", - подписал снимок Максим.

За 15 часов пост юмориста собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев. Большенство пользователей сети обратили внимание на молодой вид 70-летней Пугачевой.

"Борисовна великолепна! 😍", "Какая Аллочка -Суперррр!!!Ах какая Красавица!!!!Любим Вас!!!💕💕💕💕💕💕Спасибо Максим!!!!😍💋💋💋💋💋👏👏👏👏", "ОЙ КАКИЕ ВСЕ СВЕЖИЕ 🤗🔥 ОТДОХУВШИЕ", "Алла, вы девочка ! Макс, выглядит даже постарше", "Вау😍Роскошная Алла Борисовна♥️Как всегда 👏🏼", "Да Аллочка 70 лет лучше выглядит чем 20 летняя девушка хороший фотошоп Галкин сделал😄", "Какая Алла красотка😍🔥", "Борисовна куколка ❤️", "Алла стильная красотка 😍", "Алла Борисовна 🔥🔥🔥 с Рождеством!!!! Крепкого здоровья всем родным!!!💎", "Борисова, Ви как девчушка😍😍😍👍", "Подумала, ничего себе у Аллы рука длинная", "с фотошопиком перебор.", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Пугачева показала в сети одно из самых неудачных селфи. Певица поздравила поклонников с Рождеством в Instagram.

«Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!», – подписала она снимок.

Свой пост она сопроводила фото, на котором видна лишь часть ее лица крупным планом. Многие сочли этот снимок неудачным, о чем и написали в комментариях под фото звезды. Некоторые же отметили, что на фото Алла Борисовна похожа на Мону Лизу.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева озадачила поклонников новым снимком в странной позе.

Она сидела на стуле , задрав яркую юбку и представив на всеобщее обозрение свои оголенные ноги.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.