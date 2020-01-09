В Мелитополе (Запорожская облать) неизвестный залез на елку возле стелы на улице Героев Украины

Мужчина забрался почти до самой верхушки, пишет Рoliteka.net. Хулиган попозировал фотографу, выдвинув одну из ног.

Лицо незнакомца прикрыли "сумасшедшим" смайликом.

Фото было обнародовано в Инстаграм-группе "melitopol_gram".

Пользователи соцсети прокомментировали действия нарушителя:

"Все, кто пишет фотошоп - можете расслабиться, это не фотошоп", "Умным его не назовешь", "Фууу, дурак. Мало того, что елку испортил, так еще и мог разбиться. Куда смотрит наша полиция, я вообще в шоке", "Зачем лицо закрывать. Страна должна знать своих дебилов", "Красава", "Чумачечий тип", "Видимо, до звезды сил не хватило! Каждый развлекается, как может", - написали пользователи сети.

Напомним, в Хмельницкой области произошел конфуз с главной новогодней елкой.

Так, в поселке Дунаевцы украшенная зеленая красавица рухнула прямо на главной площади.

Как оказалось, дерево свалилось из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.

В сети стали активно обсуждать конфуз.

"А, может, это на счастье?", "Упасть но красиво", "Что-то она уменьшилась", "Бл**а муха це капец это капец перед новым годом кому добавили работы блин позор это "залет", - написали комментаторы.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске 3 января, мужчина залез на главную городскую елку.

Инспекторы заметили хулигана и сняли его. На место события вызвали полицейских.

Нарушитель объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус.

Напомним также, что в Одессе полным ходом идет утилизация нераспроданных елок и сосен, которыми завалили город нерадивые торговцы.

В частности,на предприятиии «Троянда» коммунальщики «Горзелентреста» активно перерабатывают в щепу ели и сосны.

По словам главного инженера коммунального предприятия, полученные в результате утилизации опилки предполагается в дальнейшем использовать для мульчирования почв и удобрения при выращивании цветов.

Напомним, самая "уставшая" новогодняя елка Украины: кадры облетели сеть, "Это на счастье?"

Как писала Politeka, скандал разгорелся вокруг главной елки Украины: "до цивилизации далеко"

Также Politeka сообщала, украинец забрался на главную елку города и довел сеть до истерики: "И смех, и грех"