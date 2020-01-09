Украинские звезды проводят заслуженный отдых в теплых краях
Артистки радуют своих поклонников горячими снимками в купальниках, пишет Рoliteka.net.
Красотки демонстрируют свои прелести без стеснения. Это неудивительно, ведь им есть, чем похвастаться.
Открывает список горячих красоток певица Светлана Лобода, которая продемонстрировала стройную фигуру и упругий живот на одном из пляжей. Даже и не верится, что у этой женщины двое детей.
"Волшебное начало Нового года 💙", - написала Лобода.
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Артистка Ольга Полякова посветила роскошными формами в желтом купальнике. Образ певицы завершали различные аксессуары.
"И шо вы там?)", - поинтересовалась звезда из Майями у подписчиков.
Певица Даша Астафьева отдыхает в Шарм-эль-Шейхе в Египте, откуда выложила несколько нескромных фотографий.
"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два😂", - написала Дарья.
Телеведущая Катя Осадчая похвасталась фигурой в раздельном купальнике.
"Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус :) когда год начинается с каникул, то к лету рукой подать 😇 # каникулы # острова #seychelles #nofilterneeded", - написала модель.
Слава Каминская из "НеАнгелов" также проводит время в теплых краях. Знаменитость похвасталась фигурой в кружевном купальнике.
"🤪 и штора пригодилась 😂", - прокомментировала певица.
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото с Бали. Девушка рассказала, как проводит время.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода поделилась снимком, где она позирует с восточным красавчиком Анзаром Тетрадзе.
Знаменитость на фото позирует в черном, скорее всего, платье. А максимально близко с ней сидит ее друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, который творит под псевдонимом Бичолла. Пара настолько близко друг к другу, что Светлана прижалась к щеке своего знакомого.
Напомним также, что Оля Полякова улетела в Майями вместе со своими дочерьми Машей и Алисой.
На одном из фото красавица похвасталась стильным нарядом и естественной красотой.
Полякова позировала в помещение, напоминающем замковую комнату.
Напомним, Лобода впервые за долгое время показала свою семью
Также Politeka писала, что Лобода появилась на российском шоу в дерзком виде
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе