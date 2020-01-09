Украинские звезды проводят заслуженный отдых в теплых краях

Артистки радуют своих поклонников горячими снимками в купальниках, пишет Рoliteka.net.

Красотки демонстрируют свои прелести без стеснения. Это неудивительно, ведь им есть, чем похвастаться.

Открывает список горячих красоток певица Светлана Лобода, которая продемонстрировала стройную фигуру и упругий живот на одном из пляжей. Даже и не верится, что у этой женщины двое детей.

"Волшебное начало Нового года 💙", - написала Лобода.

Артистка Ольга Полякова посветила роскошными формами в желтом купальнике. Образ певицы завершали различные аксессуары.

"И шо вы там?)", - поинтересовалась звезда из Майями у подписчиков.

Певица Даша Астафьева отдыхает в Шарм-эль-Шейхе в Египте, откуда выложила несколько нескромных фотографий.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два😂", - написала Дарья.

Телеведущая Катя Осадчая похвасталась фигурой в раздельном купальнике.

"Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус :) когда год начинается с каникул, то к лету рукой подать 😇 # каникулы # острова #seychelles #nofilterneeded", - написала модель.

Слава Каминская из "НеАнгелов" также проводит время в теплых краях. Знаменитость похвасталась фигурой в кружевном купальнике.

"🤪 и штора пригодилась 😂", - прокомментировала певица.

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото с Бали. Девушка рассказала, как проводит время.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поделилась снимком, где она позирует с восточным красавчиком Анзаром Тетрадзе.

Знаменитость на фото позирует в черном, скорее всего, платье. А максимально близко с ней сидит ее друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, который творит под псевдонимом Бичолла. Пара настолько близко друг к другу, что Светлана прижалась к щеке своего знакомого.

Напомним также, что Оля Полякова улетела в Майями вместе со своими дочерьми Машей и Алисой.

На одном из фото красавица похвасталась стильным нарядом и естественной красотой.

Полякова позировала в помещение, напоминающем замковую комнату.

Напомним, Лобода впервые за долгое время показала свою семью

Также Politeka писала, что Лобода появилась на российском шоу в дерзком виде

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе