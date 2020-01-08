Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

На фоне слухов о предстоящем разводе со своим супругом Константином Меладзе, Вера решила поделиться трогательным семейным кадром. Так, во время празднования Рождества Вера решила показать всю свою большую семью.

На представленном кадре можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Старшая дочь Веры не присутствовала, поскольку сейчас Соня находится за границей.

"Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом", - пишет под фото в Инстаграм певица.

Поклонники Веры не смогли пройти мимо весьма компрометирующего фото, поэтому написали множество слов в адрес звезды.

Ранее под снимком в Инстаграм она рассказала об итогах года: «Обалденный и продуктивный год был у меня! 💛 По всем фронтам !) итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!) Чего вы себе желаете больше всего?».

Поклонники Веры не остались равнодушны, а некоторые даже не оценили естественный вид Брежневой:

"Желаю счастья вашей семье и новых начинаний! Почаще приезжайте с концертами в Тбилиси! ❤️🌹», «А чёт как с бодуна.. Бухаешь?», «А я желаю себе встретить ещё больше людей "мотиваторов"», «Прочитала: " обеденный и продуктовый был год..."))))))) суета".

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением