Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос впервые за долгое время опубликовала фото с мужем и недавно рожденной дочерью
Певица предстала на снимке с супругом, бизнесменом Александром Кучеренко в новогодней локации, пишет Рoliteka.net. Позади семьи можно заметить елочку.
Санта на руках держала дочь, лицо которой закрыла розовым сердечком. Рядом с четой также сидела маленькая собачка.
Для фото артистка выбрала нежно-розовый наряд, а также распустила волнистые волосы. Ее супруг сидел перед камерой в белой рубашке и черных джинсах.
Санта прижалась к супругу и широко улыбнулась, а последний смотрел в объектив.
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«Счастливого Рождества от нашей семьи», - написала Санта.
За 16 часов пост Димопулос собрал более 27 тысяч лайков и много комментариев.
"Сколько завистливых женщин😕 Вы мне очень нравитесь, Санта❤️", "Красивый и счастливые’ как малыш, сколько уже?", "Love ypu both❤️❤️❤️", "♥️♥️♥️С Рождеством! Какие вы красивые ♥️♥️♥️", "Очень красивая семья", "Какие волосики! И это в четыре месяца!) Класс))", " ❤️❤️❤️", "Какие же вы красивые", "Очень красивая пара!😍😍😍", "да, совет да любовь!❤ с Рождеством!!!", "Поздравляю С Рождеством вашу красивую семью!🎉🎉🎉🎉😍😍😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Санта Димопулос которая недавно стала мамой во второй раз, не устает демонстрировать свою идеальную фигуру.
На новом снимке Санта позирует на диване в розовом платье, которое она подпоясала, тем самым подчеркнув тонкую талию.
Димопулос распустила волнистые волосы, которые прикрыли ее грудь. Выглядит звезда счастливо.
С ней была маленькая собачка.
Ранее мы писали, что Санта Димопулос, предстала в откровенном наряде.
Звезда позировала в компании подруг.
В частности, Санта надела черное платье с глубоким декольте, которое приоткрыло ее грудь. Длинный наряд подчеркнул идеальную фигуру чемпионки по фитнесу. Образ дополнила черная маленькая сумочка.
Стоит отметить, что на звезде был макияж с акцентом на яркие губы. Короткие волнистые волосы завершали образ, по всей видимости, 1930-х годов.
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