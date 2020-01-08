Катя Осадчая призналась, что думает о возможности родить еще одного ребенка

Популярная украинская телеведущая воспитывает двоих сыновей. Ее старший сын Илья, от брака с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком, в этом году отметит 18-летие, а младшему Ивану в следующем месяце исполнится только 3 года.

Сейчас Осадчая замужем за своим коллегой по цеху Юрием Горбуновым. Как признается сам шоумен, ему очень нравится заботиться о маленьком сыне, и он не прочь обзавестись еще одним ребенком.

Впрочем, его жена, судя по всему, настроена не так решительно. Так, Осадчая обратила внимание на то, что ребенок - это большая ответственность, требующая времени.

«Знаю, что Юра хотел бы еще одного ребенка! Если б он еще и родил его, было бы прекрасно!», - заявила ведущая, комментируя слова своего мужа.

Она подчеркнула, что сейчас они с Горбуновым много работают, поэтому им стоит отнестись к вопросу пополнения в семье более ответственно, чем когда они готовились к рождению Ивана.

Впрочем, Осадчая не стала исключать возможности рождения еще одного ребенка, туманно намекнув на некие «планы».

«Если появится еще один маленький член семьи, ему сможем уделять еще меньше времени. Так что планы у нас есть, но пока это только планы», - заявила она.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Осадчая удивила смелым снимком в одном полотенце. Известная телеведущая и Юрий Горбунов встретили Рождество в теплых краях. А именно звездная парочка отдыхает в Турции. В теплую страну звездная пара телеведущих прилетела буквально на днях. И уже поспешила похвастаться первыми снимками с отдыха.

На днях в сети появились снимки с рыбалки, а также несколько пляжных видео. В этот раз снимок с отдыха звездных телеведущих появился в Instagram Кати Осадчей. Катя Осадчая запечатлела себя в одном лишь банном полотенце и совершенно без косметики на лице.

Напомним, Катя Осадчая в одном полотенце показала свои формы во всей красе: "Горбунову повезло".

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила видом без макияжа и шикарных нарядов: "к такой еще не привыкли".

Также Politeka писала, что раздетая Катя Осадчая показала, чем ее наградила природа.