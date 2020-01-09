Известная украинская певица Анна Седокова показала сделала жаркое фото в ванной

На снимке Анна позирует в ванной, а точнее, сидит на ее краю. При этом Седокова надела только футболку, другой одежды на певице не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

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Ранее мы сообщали, что Седокова показала, чем занимается с молодым любовником в постели.

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным после насыщенной прогулки. Как недавно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

"Рождеством, моя любимая инстасемья 🤗 Иногда, все собирается из маленьких пазлов, которые ты ищешь годами. Иногда сложно. Иногда кажется выхода нет, но в один день все меняется.", - написала знаменитость.

Сообщалось, что Седокова озадачила видом после новогодних праздников.

В этот раз звезда показала, как решила снова худеть. Сама Анна рассказала, что самое время этим заняться, ведь после новогодних праздников обычно поправляются. Звезда позировала в обычном спортивном костюме – свободной толстовке и черных обтягивающих лосинах.

При этом артистка всячески улыбалась на камеру и показала, что за ее спиной пустой спортзал.

Напомним, Седокова похвасталась жарким флиртом в лифте с молодым любовником

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