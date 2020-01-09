58-летняя российская актриса Елена Яковлева едва не утонула

Артистка рассказала, что находясь на третьем курсе института, она отправилась в Одессу. После проб на картину Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом» осталось свободное время, и она пошла на пляж.

«Море не впечатлило. Много воды, опасно. Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами. Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез», — рассказала звезда.

Яковлева решила, что добраться туда лучше вплавь.

«По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу: там мелко, да и близко от берега», — вспомнила артистка.

По словам Яковлевой, окружающие хотя и не сру, но все же вытащили ее из воды.

«По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно. Еще я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила. Кричала: «Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!» — рассказала актриса.

Звезда подчеркнула, что после этого случая она с морем на «вы». Звезда так и не научилась плавать. И теперь она летает на курорты не ради воды, а чтобы согреться и полюбоваться красивыми пейзажами.

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