Звезды шоу-бизнеса страдают от проблем со здоровьем, как и обычные люди

Артисты из-за недосыпа, насыщенного графика, стрессов попадают в неприятные ситуации.

В частности, российский певец Сергей Лазарев дает больше ста концертов в год. Занимается записью хитов и съемками клипов, пишет sm-news.

Когда артист готовился к первому выступлению на Евровидении, параллельно он давал концерты. Так, на выступлении в Санкт-Петербурге Лазарев упал прямо на сцене. Спустя некоторое время он продолжил выступление.

Певица и телеведущая Ольга Бузова спала в прошлом году по два-три часа, а также не соблюдала правильное питание. В результате организм отказался работать в таком режиме. Певица потеряла сознание на сцене.

Американская певица Мадонна во время мирового турне в Болгарии упала в обморок прямо на концерте и сильно ушиблась. Мадонне предлагали прекратить турне, но она отказалась, как предыдущие звезды.

А София Ротару однажды упала на руки своего пианиста. Далее врачи быстро привели артистку в чувства.

Напомним, певец Сергей Лазарев не мог не навестить свою бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву в больнице.

Как известно, популярная телеведущая Лера Кудрявцева, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов, продолжает восстанавливаться под присмотром медиков.

Лазарев не скрывал, что его не впечатляет искуственный бюст Леры Кудрявцевой. Но это никогда не обижало телеведущую.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова решила показать свою внешность без макияжа, фотошопа и прически.

Недавно она записала видео, посвященное ее большому количеству подписчиков в Инстаграм.

Сейчас на артистку подписаны 18 миллионов человек, о чем она радостно сообщила в публикации.

"Спасибо что вы со мной, мои хорошие🙏🏻 Спасибо @dava_m за лучшее видео с 18 млн 🤪 .

Давайте ещё 20??? 😌 дальше - больше 🚀 Ваша Оля 👸🏻", - написала артистка, представ в неожиданном виде.

Ранее сообщалось, что у Софии Ротару, были неожиданные тайные отношения.

В СМИ появилась информация, что народная артистка встречалась с криминальным авторитетом СССР Алимжаном Тохтахуновым, известным как "Тайванчик" или "Алик".

Напомним, Ротару устроили настоящий ад в РФ, "добавили" и от Путина

А еще Politeka сообщала, скандальная Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?"

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару обтянула прелести в тесную кофточку