53-летняя украинская актриса Ольга Сумская ошарашила поклонников заявлением о беременности

Как передает Politeka.net, речь о старшей дочери актрисы. 29-летняя Антонина Паперная в начале этого года выдала "округлившийся" секретик, поделившись фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Примечательно, что совсем недавно, в августе 2019, у Антонины и ее супруга, актера Владимира Яглыча родилась дочь Ева. И вот уже за вторым.

Ольга Сумская проводит новогодние каникулы в Карпатах, но для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", записала видеообращение, в котором рассказала о беременности дочери.

"Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька. Ждем!" – поделилась счастливая актриса.

По словам Сумской, она советует дочери наслаждаться своим положением.

"Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу... Я помню свои те годы, когда я была беременной. И думаю – Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочь, наслаждайся этим состоянием!"

Ранее мы сообщали, Сумская поделилась рождественскими фото в Инстаграм. Актриса взбудоражила сеть не только аппетитной кутьей, но и своими пышными формами.

По словам Ольги, она, как правило, варит кутью из пшеницы. Но считает, что можно также готовить из риса или булгура. А вот "изюминкой" вкусной каши, по мнению Сумской, является ложка коньяка. Актриса уверена, такое блюдо можно есть три раза в день и оно не надоест.

Также мы писали, в сети обсуждали интимные фото Сумской с ее мужем Виталием Борисюком. Актриса поделилась снимками, на которых они оба в махровых халатиках. При этом вид такой, что будто "вылезли" из-под одеяла. Ольга с растрепанными волосами и абсолютно без косметики. И она, и ее муж довольно улыбаются.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.