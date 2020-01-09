Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила показать себя в зимнем виде. На новом кадре звезда похвасталась естественным образом – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущенны и немного спушены, без каких-либо укладок. При этом одета Вера в обычный теплых пуховик, черные укороченные зимние штаны, светлые короссовки и дополнила свой лук солнцезащитными очками.

В целом, на представленных в разделе Стори кадрах певица естественно позировала на камеру, демонстрируя тем самым свой отдых после рабочего дня.

Также на фоне слухов о предстоящем разводе со своим супругом Константином Меладзе, Вера решила поделиться трогательным семейным кадром. Так, во время празднования Рождества Вера решила показать всю свою большую семью.

На представленном кадре можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Старшая дочь Веры не присутствовала, поскольку сейчас Соня находится за границей.

Ранее под снимком в Инстаграм она рассказала об итогах года: «Обалденный и продуктивный год был у меня! 💛 По всем фронтам !) итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!) Чего вы себе желаете больше всего?».

Поклонники Веры не остались равнодушны, а некоторые даже не оценили естественный вид Брежневой:

"Желаю счастья вашей семье и новых начинаний! Почаще приезжайте с концертами в Тбилиси! ❤️🌹», «А чёт как с бодуна.. Бухаешь?», «А я желаю себе встретить ещё больше людей "мотиваторов"», «Прочитала: " обеденный и продуктовый был год..."))))))) суета".

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением