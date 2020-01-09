Американская светская львица Ким Кардашьян засветила свои прелести в нижнем белье

39-летняя звезда реалити-шоу, любит эпатировать поклонников экстремальными нарядами или снимками в одном белье. Как сообщает Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников фото, на котором она в неглиже.

Так, шоу-дива опубликовала домашнее фото, на котором она стоит в кухне в приспущенных спортивных штанах серого цвета, из-под которых виднеются спортивные трусики. Также Кардашьян не удосужилась надеть футболку и продемонстировала свои прелести на камеру в спортивном бра в тон трусиков. Домашний образ звезда дополнила белыми массивными кроссовками.

Волосы Ким оставила распущеными, гладно пригладив их расческой. Макияжа на лице селебрити нет, что наглядно показывает, как Ким Кардашьян выглядит по-настоящему, в домашней обстановке. Скорей всего, фото было сделано мужем Ким или кем-то из ее родственников.

Пользователи сети не могли оставить комментарии под фото, потому что звезда разместила его в разделе "истории".

Напомним, что ранее Ким Кардашьян поделилась фотографией, на которой она позирует в одном белье. Судя по всему, снимок сделан прямо в гримерке. На нем Кардашьян позирует в белье телесного цвета, которое позволяет в полной мере насладиться всеми достоинствами фигуры красотки. Ее образ дополняют распущенные волосы и фирменный роковой макияж с акцентом на глаза.

В подписи к фото Ким отметила, что «с небольшим опозданием» поздравляет своих фанатов с Новым годом.

Напомним, ранее Ким Кардашьян удивила поклонников архивным кадром. Фото из юности американская селебрити опубликовала на своей странице в инстаграме.

Непривычное фото для звезды собрало более 3,2 миллионов лайков и тысячи комментариев за одни сутки. Многих умилила юная Ким Кардашьян, которая еще не успела сделать пластику на скулах, талии, попе, не увеличила грудь и не исправила нос.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.