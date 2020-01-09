Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, поделилась жарким фото из отпуска

Певица сейчас отдыхает в городе Тривандрум, столице южноиндийского штата Керала в Индии, купается в Арравийском море и наслаждается южным солнцем. Так, она опубликовала новое пляжное фото, на котором позирует в черном цельном купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Кумейко тянет желтые веревки, которые привязаны к деревянному судну. Она прогнулась в соблазнительной позе на горячем песке.

«Помогаю рыбакам как могу», – подписала она снимок.

В сети высоко оценили юмор певицы и оставили много комментариев по поводу ее фигуры и внешности. Ведь черный купальник подчеркнул ее тонкую талию, а ровный загар на всем теле придал красоты. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в высокий конский хвост.

«Арабам наверное», «Фигура супер... 😮😮😮😍😍😍❤️🌹», «да там наверное вся работа встала))) во время фотосессии))))», «Я так понимаю что в этот день они ничего не поймали и плавали всё время у берега?))», «Да бросьте Вы эти канаты. Потом пальцы за пультом 🎶🎧 не будут слушаться», «Уже точат ключки», «Поднимаешь их червячков 😆», – шутят в сети.

Напомним, что ранее DJ NANA поделилась фото с Индии. На фото Кумейко стоит в одежде, похожей внешне на халат, и выставила одну ногу с него. Волосы прикрыли половину лица. На втором фото Настя уже позирует крупным планом и можно рассмотреть лицо крупным планом. Между бровей у Кумейко бинди, точка сделанная пальцем. Это знак правды, так называемый третий глаз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев: "Круто) обязательно тоже поеду!", "Отличного отдыха", "Красивая", "Класс", "Как же ты мне нравишься не накрашенная", "Лицо умиротворенное".

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