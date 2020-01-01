Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nitita, а сейчас DJ NANA, поделилась фото из Парижа

На фото Анастасия в черном платье с открытыми плечами. Можно заметить, что девушка забыла о белье в этот вечер. Рядом с ней сидит подружка, NANA Zbuker, известный украинский косметолог, которая любит показывать свое тело без одежды. Но в этот раз девушка появилась в длинном черном платье в горошек. Подруги сидят за столом в ресторане Франции и держат по бокалу напитка. На столе пусто, видно, девушки ждут заказ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Хорошая, но не наша. "С Новым Годом".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко похвасталась формами в прозрачном белье.

Так, на одном из снимков Кумейко позирует с чашкой кофе в руке и абсолютно прозрачном белье, прикрыв пикантное место звездочкой.

На другом снимке Кумейко позирует с мокрыми волосами в одном белье, эффектно приподнимая бюстгальтер.

Однако украинцы не смогли высказаться об аппетитных формах певица, поскольку кадрами Кумейко поделилась в Сторис.

Сообщалось, что мокрая экс-Nikita без одежды засветила самое сокровенное.

Анастасия на снимке оказалась совсем без одежды. Она прикрыла руками грудь, а ладошки приложила к голове. Видно, что у Кумейко влажное тело. Глаза прикрыты волосами. Образ дополнен розой во рту.

"Анастасии, Насти, Настеньки. Сегодня наш день. День Ангела! Всех Анастасий я поздравляю, а всем остальным напоминаю, что нужно нас поздравить и передать другим, чтобы поздравляли нас. Котики, ну вы поняли", - написала девушка под фото.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала все, на что способна

А еще Politeka писала, что бесстыжая Анастасия Кумейко в мини-бикини показала

Также Politeka сообщала, что горячая экс-Nikita едва удержала сочные формы в глубоком декольте



