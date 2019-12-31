Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко похвасталась формами в прозрачном белье

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на одном из снимков Кумейко позирует с чашкой кофе в руке и абсолютно прозрачном белье, прикрыв пикантное место звездочкой.

На другом снимке Кумейко позирует с мокрыми волосами в одном белье, эффектно приподнимая бюстгальтер.

Однако украинцы не смогли высказаться об аппетитных формах певица, поскольку кадрами Кумейко поделилась в Сторис.

До этого украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новое фото.

Знаменитость в этот раз позировала на фоне постера канала M1. Она поздравила канал с совершеннолетием, а значит, что ему исполнилось 18 лет.

Кумейко показалась в этот раз в черном прозрачном платье, под которым видно обтягивающее белье. Фото получилось довольно пикантным и интересным.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Анастасия, целую Ваши ноги...", "Настя, вы супер!!!", "Присоединяюсь, Нана".

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Кумейко, которая ранее состояла в группе «Nikita», рассказала о своих отношениях с Дашей Астафьевой.

Певица призналась, что очень расстраивалась, когда читала критику о себе. По ее словам, в музыкальном проекте ее в первую очередь ненавидели фанаты этой группы. Ей писали, что у нее короткие ноги, узко посаженные глаза, толстые бедра. Однако в сложные моменты поддержала другая участница коллектива - Даша Астафьева.

Напомним, известная украинская певица откровенно рассказала о семейной драме

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