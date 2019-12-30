Известная украинская певица и экс-Nikita Анастасия Кумейко решила показать, как управляется с плеткой

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Вангую! Какой ты будешь в Новом Году? Запускай рулетку, скринь предсказание, публикуй у себя в stories и жди репоста от меня», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кумейко демонстрирует наиболее сочные и аппетитные свои снимки. На одних из них можно заметить певицу с плеткой и в одном белье.

Само обращение Кумейко спровоцировало настоящую бурю эмоций среди пользователей.

«не могу остановиться скринить», «страстная», «вау, какая красивая, мне нрав», «Нана – огонь», - пишут они.

До этого украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новое фото.

Знаменитость в этот раз позировала на фоне постера канала M1. Она поздравила канал с совершеннолетием, а значит, что ему исполнилось 18 лет.

Кумейко показалась в этот раз в черном прозрачном платье, под которым видно обтягивающее белье. Фото получилось довольно пикантным и интересным.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Анастасия, целую Ваши ноги...", "Настя, вы супер!!!", "Присоединяюсь, Нана".

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Кумейко, которая ранее состояла в группе «Nikita», рассказала о своих отношениях с Дашей Астафьевой.

Певица призналась, что очень расстраивалась, когда читала критику о себе. По ее словам, в музыкальном проекте ее в первую очередь ненавидели фанаты этой группы. Ей писали, что у нее короткие ноги, узко посаженные глаза, толстые бедра. Однако в сложные моменты поддержала другая участница коллектива - Даша Астафьева.

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