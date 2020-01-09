Известная украинская певица Анна Седокова сделала фото без макияжа

На снимке Анна позирует в лифте без макияжа и в обычной одежде, которую любят подростки. На ней шапка розового цвета, падающая на глаза, эко-шуба пудрового цвета, светлые джинсы свободного кроя и бежевые ботинки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети инстаграм.

Кадры она опубликовала в разделе Stories.

На видео она рассказывает, что делать собственный бизнес «очень сложно». Также она говорит, что у нее буквально опускаются руки в некоторые моменты, но все равно это очень интересно, и ей нравится заниматься одеждой.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах Анна Седокова снимает видео на айфон с помощью зеркала в лифте или фронтальной камеры. Ее стиль очень напоминает подростковый, а не взрослой женщины, которая имеет детей.

Она кривляется, расставляет ноги и рассказывает о сложностях в собственном деле, но в то же время, певица не теряет своего обаяния и привлекательности. Ей идут простые вещи, благодаря подобранным пастельным цветам и универсальности.

Напомним, что ранее Анна Седокова показала сделала жаркое фото в ванной. На снимке Анна позирует в ванной, а точнее, сидит на ее краю. При этом Седокова надела только футболку, другой одежды на певице не видно.

Фанаты не имело возможности поставить лайки или оставить комментарии о данном посте. Он был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует. Ранее мы сообщали, что Седокова показала, чем занимается с молодым любовником в постели.

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

Напомним, Седокова похвасталась жарким флиртом в лифте с молодым любовником

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