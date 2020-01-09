Меган Маркл засветилась на публике без обручального кольца

На днях принц Гарри и его супруга оказались в центре внимания из-за заявления об отказе от полномочий высокопоставленной королевской семьи. Впрочем, это не единственный повод для обсуждения, который герцог и герцогиня Сассекские дали людям.

Так, недавно Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца. На это обратили внимание журналисты, которые успели запечатлеть жену британского принца. Известно, что это произошло сразу после скандальных новостей об отречении супругов от королевских обязанностей.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что Меган попросту пришлось вернуть королевской семье роскошное кольцо, которое вместе с другими монаршими драгоценностями должно передаваться по наследству из поколения в поколение.

Примечательно, что помолвочное кольцо Маркл было сделано по личному дизайну принца Гарри и содержало бриллианты из коллекции его покойной матери – принцессы Дианы. Помимо этого, в нем были драгоценные камни, привезенные принцем из Ботсваны.

Скандальные фото Маркл были сделаны во время посещения Национального театра Дорфман в Лондоне. Для похода на представление герцогиня Сассекская выбрала строгий брючный костюм и классическое пальто. В целом ее образ выглядел очень сдержанным, что только подчеркивал отказ от украшений.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена – бывшая актриса из Штатов Меган Маркл больше не хотят быть высокопоставленными членами британской королевской семьи. По замыслу знаменитостей, они намерены балансировать между Великобританией и Северной Америкой:

«Мы собираемся отойти от «старшего» членства в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву», – говорится в заявлении герцогов.

Кроме того, пара заявила, что, цитируем, «такой географический баланс позволит растить нашего сына с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, и предоставит нашей семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включительно с созданием нашей новой благотворительной организации».

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.