Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике и поблагодарила фанатов за мотивацию

40-летняя телеведущая отправилась отдыхать на море в компании своего мужа и двоих детей. Знаменитость наслаждается теплом и солнцем, а также не упускает возможности похвастаться новыми фотографиями с пляжа.

Как сообщает Politeka, в разделе Сторис своего Инстаграм Ефросинина продемонстрировала свой новый пляжный лук. Она сделала селфи в розовом слитном купальнике без бретелек, но с оригинальным поясом-вставкой. Свой образ ведущая дополнила большими солнцезащитными очками.

«Мамасита из рэди фо зе бич» (Мамасита готова к пляжу), - подписала снимок звезда.

Также Ефросинина записала короткое видео в том же наряде. На нем она поблагодарила поклонников за поддержку и внимание к ее предыдущим пляжным фото.

«Боже, девочки! Я никогда еще так быстро не получала миллион комплиментов к фото! Спасибо вам! Это вы моя мотивация!», - написала Маша.

Напомним, до этого мы писали о том, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина резко изменилась во внешности и показалась всем.

Так, можно увидеть, что Ефросинину снимают с оригинальной маской, из-за чего ее лицо преобразилось до неузнаваемости.

«Бля*а-муха. Ой, я опять матюкнулась и меня будут проклинать опять», - сказала она, увидев свое лицо.

Уточним, что поклонники Ефросининой не смогли высказаться об инциденте, поскольку кадрами ведущая поделилась в Сторис.

Также сообщалось, что Ефросинина поразила откровенным признанием о 15-летней дочери.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как ей отдыхалось без детей.

Недавно звезда телевидения Маша Ефросинина насладилась отдыхом в Мексике. Об этом женщина рассказала в эфире программы «Звездный путь». Маша Ефросинина отдыхала вместе с любимым мужем и дочкой в известном Канкуне, однако младшего сына – семья оставила дома.

Напомним, Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство: "Ну зачем так идеально?".

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности: «Будут проклинать!».