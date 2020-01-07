Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась снимком с отдыха

На фото Маша стоит на фоне пальм и песка. Она решила в этот раз надеть сплошной купальник с оборкой и открытыми плечами. Бретельки Маша приспустила и показала голые плечи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Помню как когда-то вы говорили ,что фото в купальнике вы не увидите у меня на страничке) что изменилось? Вы шикарная", "О, да", "Маша, вы супер!", "Какая ж умничка! Стройняшка, несмотря на традиционные праздничные вкусняшки", "Маша - прекрасна!!! На любой мове", "Богиня", "Фигура хорошая,но на лице стала хуже...".

Ранее мы сообщали, что Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство.

Знаменитость на фото позирует в короткой пижаме. При этом рядом с ней ее супруг Тимур Хромаев. Она облокотилась об его плечо. Муж держит чашку, а Маша чайник. На втором фото Ефросинина облокотилась о холодильник и держит яблоко. Пара смеется над чем-то.

"Совместные завтраки иногда ценнее ужинов", - написала Маша под снимком.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото.

Сообщалоось, что Ефросинина ошеломила внешним видом без макияжа.

Недавно звезда телевидения Маша Ефросинина показала, как ей работается и опубликовала кадры из гримерки.

На кадрах из гримерки присутствует сама звездная ведущая, а также видно Юрия Ткача – известного украинского комика и артиста. Возле Ефросининой стоит милейшей наружности девочка – вероятно, дочь Ткача Лиза. Так девочка ранее сказала, что Маша молодая, будто ей 18 лет – такие «речи» знаменитость очень порадовали и она просто расплылась в улыбке, затем забрала ребенка на руки и всячески любезничала с малышкой.

Напомним, Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности

А еще Politeka писала, что Маша Ефросинина показала своего красавчика-сына

Также Politeka сообщала, что Маша Ефросинина оконфузилась в кожаном наряде



