42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова ошеломила кадром со своего отдыха на горнолыжном курорте Шамони во Франции. Звезда приехала отнюдь не на лыжах кататься

Как передает Politeka.net, Чехова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором она предстала вместе с подругой за столиком в кафе. При чем столик заполнен всякими вкусностями, а именно фондюи различными добавками к нему. На Анфисе синяя меховая шапка-ушанка и коричневый свитер с брутальным мишкой в очках. Красавица держит в одной руке бокал с вином, а другой макает что-то в фондюшницу.

Судя по лицам Анфисы и ее подруги, девушки всем довольны и хорошо проводят время.

"Нафондючились и наклюкались🍜🥂 Пора и честь знать😉", - подписала кадр Чехова.

Поклонники ведущей выстроились в очередь, чтобы оставить свой комментарий. Фанатов позабавило фото, а некоторые поинтересовались у звезды, как у нее получается "так много кушать, и оставаться стройной".

"Кастрюля хлеба ! 😂 Вышак ⭐️"

"Пока молодая и метаболизм быстрый по этому все сжигается!"

"Калорийное фото 😍"

"Вы столько едите😄🙈как вам удаётся при этом оставаться стройными?😄"

"Красоту ни каким фондючем не испортить👌"

"Ой как вкусненько😋"

Ранее мы сообщали, Анфиса поделилась в Инстаграм фото, где она с бокалом игристого под новогодней елкой признается, что приехала на горнолыжный курорт отнюдь не ради спортивных развлечений, а чтобы "напиться шампанского и наесться французских яств". Как видим по фото выше, Чехова держит свое слово.

Также мы писали, Чехова похвасталась фигурой в черном купальнике, купаясь в бассейне с горячей водой под открытым небом на фоне заснеженных гор. Знойная пышногрудая красавица никого не оставила равнодушным.

«Оооо! Какое блаженство!», «Это просто моя мечта. Как красиво!», «Мне нравится ваша женственность», «Офигенная только дурак откажет», «Я прям мечтаю! Анфиса ты прекрасно выглядишь!», «Лепота», - писали в комментариях.

Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.