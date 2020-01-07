Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова позировала в горах в расстегнутом комбинезоне

Звезда предстала в наряде голубого цвета, при этом ярко улыбаясь, пишет Рoliteka.net.

Телеведущая распахнула комбинезон, под которым не оказалось ничего кроме купальника.

Звезда продемонстрировала прелести без особого стеснения, а в посте рассказала, что в горах жарко и можно загорать, хотя раньше в это не верила.

По словам Чеховой, в частности, на Монблане одновременно, и холодно, и жарко.

"И я то застегивала молнию, то расстегивала☺️

Вам какой вариант больше нравится?☺️", - написала Анфиса.

Всего за несколько минут пост телеведущей собрал более 1400 лайков и много комментариев.

"А на лыжах то катаетесь?", "Вы прям на белье комбез надеваете?)", "Мне очень понравились 3,4 и 5-ое фото! Но если честно, Вы шикарны на всех фотографиях!!! 🔥🔥🔥", "Блин...ну вкусная очень со стороны !!!💕💕💕🔥🔥🔥", "вот это бомбическая фототография", "Красавица", "Супер👍", "Однозначно ,да 👏👌👍", "Шикарная👍", "Анфиса вы🔥,комбинезон и горы всё смотрится шикарно,но только из-за вашего этому украшения!🔥", "😍какая же красивая Анфиса!!!!💥💥💥", "Чувственно, сексуально и одновременно практично, нежно и скромно, волшебно и есть место для фантазий! Очень Вы красивая!!!! Шикарная @achekhova", "Анфиса , ну как можно быть такой шикарной женщиной!!! ❤️Просто нереальная 👍🏻", " Красота необыкновенная 💥💥💥", "

Какой цвет😍.вам очень идёт", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова решила показать всем "изуродованное" фильтрами лицо.

Так, на опубликованных снимках Чехова вместе с подружкой "примеряют" фильтр, который делает лицо полным. При этом обе девушки едят, из-за чего создается эффект правдивости.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова удивила снимком с отдыха на горнолыжном курорте Шамони Монблан во Франции. Красавица призналась, что прилетела отнюдь не на лыжах кататься.

Чехова выложила кадр, где она сидит под новогодней елкой с вытянутой рукой. А в руке у нее бокал с "игристым".

Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.

А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.

Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.