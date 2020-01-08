42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила пикантными снимками в одном одеяле на заснеженной улице
Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм несколькими кадрами с горнолыжного курорта Шамони во Франции. Из одежды на ней только телесного цвета трусики (кажется даже, что она вообще без белья) и теплое пуховое одеяло белого цвета. Знаменитость, укутавшись в одеяло, вышла на лоджию своего номера. Она позирует со всех сторон. Примечательно, что самые головокружительные кадры получились со спины: если перед Анфиса прикрыла, то вот сзади.... взору ее поклонников открываются безумно красивые изгибы. А если учесть, что Чехова фотографировалась на фоне заснеженных гор, то и вовсе кадры покажутся просто фантастикой.
На всех фото Анфиса улыбается и явно наслаждается жизнью, собой и окружающим миром. К слову, "наряд" знаменитости многие сравнили со свадебным платьем.
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"У кого лыжи, а у меня постельный слалом☺️", - написала она в соцсети.
Фолловеры пришли в неописуемый восторг от пикантных снимков. Несмотря на заснеженные виды, кадры получились весьма жаркими.
"Постельный режим для слабых 😁"
"Кууууда раздетая на мороз? 😜 "
"Шикарная п*пка🔥🔥"
"Какая прелесть! Постельный слалом! 🔥💕 Отличная идея, фото крутые"
"Хотел быть вашим фотографом👍"
"Анфиса не показывает ничего такого чего не должен видеть весь мир🌹"
"Прям свадебное платье😂"
"Эх хороша! И все то тебе идёт, и платье и одеяло, и нагота👍🔥"
"Счастливая женщина 👍,завидуем молча😉💕"
Ранее мы сообщали, Чехова похвасталась отдыхом в Шамони, позируя под елочкой с бокалом игристого. Звезда сообщила, что прилетела сюда не ради катания на лыжах, а чтобы "напиться шампанского и наесться французских яств".
"Жизнь, полна всяких разных неожиданностей... не всегда приятных. Но, если в наших силах, сделать себе ожидаемо хорошо, то не нужно и раздумывать😉", - подписала она снимок.
Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.
А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.
Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.