42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила пикантными снимками в одном одеяле на заснеженной улице

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм несколькими кадрами с горнолыжного курорта Шамони во Франции. Из одежды на ней только телесного цвета трусики (кажется даже, что она вообще без белья) и теплое пуховое одеяло белого цвета. Знаменитость, укутавшись в одеяло, вышла на лоджию своего номера. Она позирует со всех сторон. Примечательно, что самые головокружительные кадры получились со спины: если перед Анфиса прикрыла, то вот сзади.... взору ее поклонников открываются безумно красивые изгибы. А если учесть, что Чехова фотографировалась на фоне заснеженных гор, то и вовсе кадры покажутся просто фантастикой.

На всех фото Анфиса улыбается и явно наслаждается жизнью, собой и окружающим миром. К слову, "наряд" знаменитости многие сравнили со свадебным платьем.

"У кого лыжи, а у меня постельный слалом☺️", - написала она в соцсети.

Фолловеры пришли в неописуемый восторг от пикантных снимков. Несмотря на заснеженные виды, кадры получились весьма жаркими.

"Постельный режим для слабых 😁"

"Кууууда раздетая на мороз? 😜 "



"Шикарная п*пка🔥🔥"

"Какая прелесть! Постельный слалом! 🔥💕 Отличная идея, фото крутые"

"Хотел быть вашим фотографом👍"

"Анфиса не показывает ничего такого чего не должен видеть весь мир🌹"

"Прям свадебное платье😂"

"Эх хороша! И все то тебе идёт, и платье и одеяло, и нагота👍🔥"

"Счастливая женщина 👍,завидуем молча😉💕"

Ранее мы сообщали, Чехова похвасталась отдыхом в Шамони, позируя под елочкой с бокалом игристого. Звезда сообщила, что прилетела сюда не ради катания на лыжах, а чтобы "напиться шампанского и наесться французских яств".

"Жизнь, полна всяких разных неожиданностей... не всегда приятных. Но, если в наших силах, сделать себе ожидаемо хорошо, то не нужно и раздумывать😉", - подписала она снимок.

Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.

А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.

Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.