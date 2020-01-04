Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова решила показать всем "изуродованное" фильтрами лицо
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.
Так, на опубликованных снимках Чехова вместе с подружкой "примеряют" фильтр, который делает лицо полным. При этом обе девушки едят, из-за чего создается эффект правдивости.
Уточним, что обе смеются над фильтром. Однако поклонники Чеховой не смогли высказать свое мнение о происходящем, поскольку кадрами Чехова поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова покорила публику, прочитав свое стихотворение на камеру.
Звезда телевидения поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадре лицо Чеховой крупным планом: ее томный взгляд, не менее томный голос, читающий стихи... вскружили голову поклонникам.
Творение Анфисы о несчастной любви. Красавица уверена, что, несмотря на печальный исход, испытать сильную любовь - уже счастье.
"Любая Любовь Счастливая! Ибо испытывать Сильное Чувство - это уже Счастье!", - написала она в комментариях под роликом.
Комментирующие похвалили Чехову за смелость, талант и искренность.
"Великолепно👏👏👏👏👏прям в точку🔥🔥🔥🔥🔥"
"Умничка❤️"
"Так искренно...👏"
"Я заслушалась 🤗 Очень красиво❤️"
"Неожиданно! Не знала, что Вы пишите еще и такие чудесные стихи)"
"Какая вы талантливая 👏❤️"
"Это шедевр!🔥"
Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.
А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.
Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.