77-летняя российская телеведущая Ангелины Вовк накануне свадьбы с молодым музыкальным критиком Михаилом Куницыным показала довольно смелое видео

Говорят, телеведущая-пенсионерка переживает вторую молодость благодаря избраннику, разница в возрасте с которым составляет 27 лет. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Телеведущая рассказала, что партнер действительно сделал ей предложение, но она еще не приняла решение. При этом у поклонников и друзей Вовк не возникает сомнений, что свадьба не за горами.

Ее коллега Владимир Березин готов предоставить влюбленным собственный дворец во Франции. Семья легендарного диктора владеет замком XV века и согласна отдать самую красивую комнату с самой большой кроватью для воплощения самых смелых фантазий 77-летней ведущей и ее 50-летнего кавалера.

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В преддверии радостного события Ангелина Вовк отправилась на отдых в Гагры с подругой. Там она проходит омолаживающие процедуры, стараясб привести себя в лучшую форму.

Видео одного из этих мероприятий телеведущая и опубликовала на своей странице в Instagram.

77-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в купальнике, сидящей в ванне. В этот момент врач делает ей манипуляции для поддержания тела в тонусе, в том числе антицеллюлитный массаж.

Отметим, пользователям сети, похоже, не очень понравилось видео Вовк.

«Хорошо пользоваться такими услугами, когда есть на что», «Машаалах, машаалах. Красиво жить не запретишь. Были бы деньги», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Вовк оскандалилась своими нападками на украинскую народную артистку Софию Ротару. Когда последняя заявила о намерении вернуться в Россию после длительного перерыва для участия в "Песне года" и нескольких новогодних корпоративах, ведущая оскорбила ее, назвав меркантильной.

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Напомним, всплыла правда, почему София Ротару возвращается в Россию.

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