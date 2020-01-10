Певица рассказала, что сейчас отдыхает

Украинская певица Злата Огневич показала, как проводит время на пляже

Красотка опубликовала в своем Инстаграм фото в полосатом купальнике, пишет Рoliteka.net.

Артистка сделала селфи, задев краюшек моря. На фото звезда позирует без макияжа. Глубкое декольте позволяет увидеть часть упругих грудей звезды.

Стоит отметить, что на Злате нет макияжа и выглядит она отлично. Естественная красота, пышные волосы и отдохнувший вид - делает снимок особенно привлекательным.

"Sun-kissed face💋 Год назад я была в отпуске, длинная такая пауза ...)) Радуюсь, как птица, вылетел на свободу 🕊", - призналась Злата.

Почти за час пост звезды собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Злата, уже писал, очень идёт этот цвет волос. Просто супер!", "Радуюсь как птица, вылетел на свободу? Хммм 🤔 это должна быть новая песня !!) 😏", "Красивая!!!!", "Бразильянка ))", "Красотка-Мулатка😍😍😍❤❤❤", "Какой классненький бутон! Шлю тебе большой поклон... Чтоб открыть его опять, Нужно много целовать!", "Sexy baby😉", "Красавица! 😘😘Хорошего отдыха, солнышко! 😉😍😘", "Кукушка :)", "Девушка-мечта)", "Очень красивая 😍😍😍", "Волшебная!", "Наслаждайтесь тишиной! Творческого вдохновения! ❤️🏖️ 🌹 "," Цыганочка)) ❤️ ", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич похвасталась фигурой в платье в золотых тонах.

Знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в роскошном наряде, в своем Инстаграм.

Так, Злата была в платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее формы. Девушка присела на стул и ярко улыбалась. Ее образ завершали серьги и множество колец на пальцах. Огневич выглядела ярко и свежо.

На фоне можно заметить украшенную елку.

Ранее мы писали, что Злата Огневич похвасталась красивой фигурой в своем Инстаграм.

Артистка опубликовала пост, на фото которого позирует в одной длинной черной футболке с надписью: "Я богиня".

Волосы средней длины спустились по плечам девушки. Образ завершили сережки. Огневич улыбнулась и посмотрела в камеру. Злата выглядела замечательно.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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