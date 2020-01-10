Лолита Милявская одержала победу над собственным супругом в суде

Прошлым летом скандальная певица объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым. Вскоре стало известно, что последние пару лет Иванов изменял знаменитости с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Вскоре после того как скандальные факты стали достоянием общественности, Иванов подал на развод, а Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило супруга знаменитости и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

«Недавно ее рассмотрели и благополучно отклонили. Сейчас материалы дела снова отправлены в мировой суд. Будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой», - сообщил представитель певицы, адвокат Сергей Жорин.

Впрочем, противостояние супругов на этом не закончится: Иванов решил выяснить, каким образом его переписка с любовницей оказалась в распоряжении Лолиты. На фоне непрекращающихся претензий Жорин отмечается, что «ни о каком мирном разводе речи точно не идет».

Напомним, ранее мы писали о том, что на новом опубликованном кадре с отдыха, Лолита, которая не так давно прошла через огромнейший скандал в связи с расставанием со своим молодым возлюбленным - выглядит несколько располневшей.

Лолита позировала в розовой толстовке и в обнимку с любителем "русского мира" и кремлевским обожателем актером Стивеном Сигалом - тот, как известно, неоднократно выписывал "реверансы" Владимиру Путину в частности и публично поддерживал агрессивную внешнюю политику РФ.

Лолита же уверяет в подписи под фото, что Сигал - милейший человек, у него дети, мол, семья и все такое. Артисты на снимке приобнялись, Лолита выглядит немного "опухшей", считают одни ее поклонники, другие, что она практически "дюймовочка" рядом с огромным Стивеном.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.