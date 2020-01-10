Семья Меган Маркл негодует из-за «козней» свой звездной родственницы

Как известно, на днях стало известно о намерении Меган Маркл и принца Гарри более не жить королевской жизнью – супруги хотят отказаться от статуса членов монаршей семьи. В СМИ сразу же зашумели на этот счет, масла в огонь подлила и сестра Меган Саманта. 54-летняя Саманта Маркл дочь Томаса Маркла, отца Меган от первого брака считает, что Меган и Гарри «выписывают пощечину» многовековым традициям, британской короне и вообще – чуть ли не всем мыслимым устоям этого мира. Об этом идет речь в статье The Daily Mail :

«Это пощечина. Меня шокирует отсутствие уважения к людям, вовлеченным в этот процесс, к королевской семье, к обещаниям, которые были первоначально даны, чтобы почтить королевские обязанности и подать пример своими поступками».

По мнению Саманты, Меган прекрасно знала, что после того, как та выйдет за принца ее жизнь кардинально изменится и вообще, что ее младшая сестра немного «переигрывает»:

«Это просто смешно. Они вышли в центр внимания, зная, каковы их обязанности, зная, каково им будет в СМИ. Меган совершенно очевидно знала, что ее поведение будет привлекать всеобщее внимание», - сказала Маркл-старшая и добавила, что Меган та еще эгоистка:

«Я была честна с самого начала в надежде, что это подействует на ее сердце. Она разрушит королевскую семью точно так же, как она разрушила свою собственную семью».

Ранее мы сообщали, после объявлении о сложении своих полномочий на Меган и Гарри посыпался шквал острой критики в британских СМИ. В частности, телеведущий популярной программы Good Morning Britain Пирс Морган назвал герцогиню интриганкой и мошенницей, а самого принца - клоуном. Но на этом журналист не остановился. Он попросил Елизавету ІІ лишить молодую чету всех титулов.

Телеведущий пожалел 93-летнюю королеву и ее 98-летнего супруга Филиппа, которым на старости лет приходиться терпеть выходки избалованного внука и его коварной жены.

Также мы писали, недавно в сети Меган "разнесли" за наряд, в котором она появилась в дипломатическое представительство Canada House в Лондоне. С самой одеждой было все в порядке, но вот пристальные пользователи заметили на фото следы от пота в области подмышек герцогини.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.