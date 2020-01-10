Известная украинская певица Светлана Лобода показала совместное ночное фото с режиссером Аланом Бадоевым, популярным режиссером клипов

На фото Лобода в черных кожаных штанах. Она позирует рядом на улице с Бадоевым, который выбрался в пальто и курит сигарету. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нас с тобой связывает многолетняя история....

Помню, мы студентами ездили на природу и друг другу говорили , что в будущем станем режиссерами своего собственного «кино» 👻кино под название - жизнь!!! Все сбылось и даже более ...

Алан -ты Мега талантливый человек! Ценю тебя и уважаю за путь , смелость и жизненную позицию.

Желаю тебе комфорта во всем и большого вдохновения в Твоём Новом Году ! Будь здоров и счастлив! Твоя малышка LO", - написала Светлана под фото.

Снимок активно начали обсуждать фанаты:

"Очень трогательно!!! Берегите свою дружбу!", "Говорят талантливые/гениальные люди притягиваются!)))", "А почему станем???!?", "Лучшие клипы от Алана", "Подтверждение того, что мечты сбываются".

Сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала совместное фото со своей дочерью Евангелиной.

Светлана показалась на кадрах вместе со своей дочерью. Лобода обняла Евангелину, закрыла глаза и поцеловала на камеру. Можно хорошо рассмотреть внешность ребенка и сразу понять, какие черты лица передала дочке мама.

Фанаты не смогли поставить лайки или оставить комментарии под публикацией. Она была сделана в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Лобода появилась на российском шоу в дерзком виде.

В этот раз звезда представила фото со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж. Лобода запечатлена в момент, когда рядом с ней позировал и сам Иван с серьезным выражением лица.

Напомним, Лобода впервые за долгое время показала свою семью

А еще Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальными формами в черном бикини

Также Politeka сообщала, что Лобода, Полякова и Тодоренко похвастались идеальными телами в купальниках



