Алена Винницкая откровенно рассказала о череде трагедий, которая настигла ее семью

Популярная певица и экс-участница группы «ВИА Гра» уже более 20 лет замужем за продюсером Сергеем Большим. Неудивительно, что многих волнует вопрос, почему пара так и не завела детей. Певице часто задавали соответствующий вопрос, однако она никогда не рассказывала правду.

В программе «Зірковий шлях» Винницкая объяснила, что так и не решилась завести ребенка из-за череды смертей близких для них с мужем людей. По словам звезды, в какой-то момент один за другим начали умирать ее родственники и близкие ее мужа. В тот же период серьезно заболела мать артистки.

«Мы побывали в аду. Я стала чаще забирать ее домой. Поэтому бывает так, что супруг может остаться ночевать в Киеве», - вспоминает Винницкая.

Вероятно, этот сложный период сказался на отношениях пары: известно, что певица и ее муж два года не жили вместе. Однако, сейчас их проблемы позади, а отношения между супругами стали налаживаться. Кроме того, Винницкая призналась, что надеется на рождение ребенка в будущем. Она подчеркнула, что уже готова к этому.

«Я все-таки думаю, что и в этом отношении высшие силы, Вселенная все-таки совершат еще одно чудо и это произойдет», - заявила она.

Ранее мы писали о том, что в последнее время в СМИ появилась информация о том, что Алена Винницкая рассталась с мужем.

Отметим, что Алена Винницкая и Сергей Большой были вместе 26 лет. Их отношения начинались постепенно, Большой долго ухаживал за Аленой и всячески помогал. Они вместе проходили взлеты и падения в эстрадной карьере Алены, но в 2014 году гастрольный график певицы остановился.

«Перемены уже витали в воздухе. Я не могла найти себя в этой жизни. Я не знала, что мне делать. Если я не выхожу на сцену, не выступаю, то не знаю, кто я», – рассказывает Алена.

Напомним, экс-ВИА Гра ошеломила признанием о муже.

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