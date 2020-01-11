На фоне нового скандала в Букингемском дворце, стало известно, кто является настоящим отцом принца Гарри

Об этом в комментарии журналистам рассказала экстрасенс Галина Янко, передают Дни.

Как известно, на днях герцог и герцогиня Сассекские отреклись от обязанностей членов королевской семьи, и решили начать самостоятельную жизнь.

Эта новость породила множество слухов о том, что принц Гарри вовсе не является членом королевской семьи. Некоторые СМИ и вовсе утверждали, что Диана родила Гарри от другого мужчины и он не может претендовать на престол.

В скандал решила вмешаться экстрасенс и таролог Галина Янко, которая назвала имя настоящего отца принца Гарри.

"Сколько бы слухов ни ходило, отцом принца Гарри является принц Чарльз. Гарри невероятно похож на тренера своей матери. Диана действительно проводила много времени Джеймсом Хьюиттом, и чувствуется, что у них была тесная и плотная дружеская связь, но все же никакой интриги нет – Гарри ребенок Чарльза", - не сомневается она.

По ее словам, Гарри до сих пор держит некую обиду на своего родного отца.

"Единственное, могу сказать, что у младшего сына Дианы с Хьюиттом очень схожая энергетика. А вот с отцом, наоборот. Их отношения не настолько теплые как могли бы быть, Гарри чувствовал какой-то холод, но держал обиды на родителя в себе", - подчеркнула экстрасенс в общении с журналистами.

Галина Янко также заявила, что принцу Гарри следует быть осторожным и не сворачивать с ранее проложенного пути, поскольку последствия могут быть серьезными. Ему стоит опасаться машин и очень аккуратно водить – это самое слабое место в его судьбе.

Ранее мы сообщали, что после объявлении о сложении своих полномочий на Меган и Гарри посыпался шквал острой критики в британских СМИ. В частности, телеведущий популярной программы Good Morning Britain Пирс Морган назвал герцогиню интриганкой и мошенницей, а самого принца - клоуном.

Но на этом журналист не остановился. Он попросил Елизавету ІІ лишить молодую чету всех титулов.

Телеведущий пожалел 93-летнюю королеву и ее 98-летнего супруга Филиппа, которым на старости лет приходиться терпеть выходки избалованного внука и его коварной жены.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.