Бразилец Родриго Альвес, более известный на телевидении и страницах таблоидов как "живой Кен" превратился в барби

Родриго Альвес ранее решил кардинально изменить внешность и превратится в "живого Кена". Он сделал себя максимально-идеальным благодаря операциям на которые потратил более полмиллиона долларов. Он не посещал зал, а идеальное кукольное тело с кубиками на прессе сделал искусственно, с помощью рук хирурга.

Фотографии до и после операции Альвес разместил сам в соцсети Инстаграм на своей странице, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Мне потребовалось много смелости, чтобы стать трансгендерной женщиной, и я не смог бы сделать это без любви к поддержке моей удивительной семьи и друзей. Я благодарю вас всех ❤️ За последние 8 лет моей жизни я был известен как человеческая кукла, «живой кен», но на самом деле я хотел быть Барби», – рассказал он сам в одном из постов в микроблоге.

Также в его блоге начали появляться фотографии с новых фотосессий в обличии женщины, а также философские высказывания о женской красоте.

«Красота женщины не в моде лица, но истинная красота женщины отражается в ее душе. Это забота, которую она с любовью передает страсти, которую она показывает. Красота женщины растет с годами», – такими словами Родриго сопроводил снимки с фотосессии с розовыми цветами и в мини-платье.

Отметим, что теперь он называет себя только Родди. Также он начал принимать гормоны, чтобы обрести женские формы и голос.

В ходе операции ему сделали более острые скулы, больше губы, тоньше нос, а также изменили тело: добавили бедра, талию и сделали грудь.

Также ранее сообщалось, что в сеть попали фото голливудских знаменитостей, внешность которых была исправлена пластикой, но, увы, неудачно.

79-летняя Джоселин Вильденштейн не единожды прибегала к помощи хирурга, потратив на пластические операции около 4 миллионов долларов. А всё ради мужа, потому что боялась его потерять. В итоге, он все равно ушел к молодой модели, а Джоселин начала карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас она часто снимается в шоу, и даже заимела собственный фан-клуб.

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