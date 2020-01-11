Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

На новом кадре звезда похвасталась естественным образом – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущенны и немного спушены, без каких-либо укладок. При этом одета Вера в обычную светлую толстовку и такого же цвета спортивные штаны.

«Хочу поделиться своим наблюдением ) Оказывается, так можно было😉)) Год из года мы делаем одно и тоже, кто-то боится что-то менять, кто-то просто не хочет. Привыкаем и иногда даже не представляем, как может быть иначе. А тут вдруг получилось иначе)

Начну с того, что я, наблюдая за хаосом перед Новым годом, была абсолютно спокойна. Даже не знаю, чем это объяснить. В ноябре и декабре было столько работы, что выходные за 2 месяца можно было посчитать на пальцах одной руки. Видимо, организм аккумулировал энергию и тратил ее только на работу) поэтому я не реагировала ни на что вокруг. И так как я Новый год впервые за 12 лет праздновала на работе в другом городе , было все иначе, чем обычно.

И читая в интернете первые дни о том, как многие поправились, я обнаружила, что похудела)) мне не пришлось после новогодних празднований бояться встать на весы, «приходить в себя», «возвращаться в форму». Потому что я была в отличной форме физической и моральной) да, нагрузки последних 2х месяцев сказались на мне и я дней 7 после нг просто восстанавливалась, отдыхала, правильно питалась, делала любимые тренировки. А позавчера наконец-то почувствовала, что батарейка снова заряжена.

К чему я все это. Это так интересно, иногда менять привычки, удобные правила, меняться самому. Мне очень понравилось мое ощущение легкости в праздничный период. Желаю себе и вам такой же легкости физической и эмоциональной на весь год. ✨», – поделилась наблюдениями Вера.

Также на фоне слухов о предстоящем разводе со своим супругом Константином Меладзе, Вера решила поделиться трогательным семейным кадром. Так, во время празднования Рождества Вера решила показать всю свою большую семью.

На представленном кадре можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Старшая дочь Веры не присутствовала, поскольку сейчас Соня находится за границей.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением