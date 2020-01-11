Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала идеальные ноги в жаркой позе

Артистка во время йоги выполнила стойку на голове, пишет Рoliteka.net.

Звезда поделилась свежими фотографиями со своего отпуска. Так, на одном она занимается йогой в леопардовом костюме для спорта, который состоит из обтягивающих лосин и топа. Звезда развела ноги, стоя в арке на руках. Фото получилось довольно откровенным и эффектным, что и отметили в комментариях поклонники творчества Кумейко.

«Боже, какая тигрица», «Хорошая геометрия)», «Какая кошечка», «Потрясающе... 😄 Нана, можно ответ на один вопрос?! На этой планете 🌍 есть место, где Кошечка 🐆 не делала растяжку?», «Пора новую группу создать, Ноги вверх 🤘👍🗽🤗💎», «Крутяк», «Интересно приручить возможно эту кошечку ?)))», – пишут в соцсети.

На другом фото DJ NANA предстала уже в одежде, а именно в тонкой прозрачной белой рубашке и черной юбке в горошек. Она позирует прямо, держась за ободок очков.

«Максимально деловая 😎», – подписала она снимок.

«Сейчас один телефон упадёт», – отметили пользователи сети.

Так, на лице Анастасии красуется точка между бровей, бинди, который является знаком благословления и защиты. "Точка" наносится после утреннего омовения. Звезде лично ставят бинди утром, кончиком пальца.

"В Киеве буду ходить только с бинди", - в конце написала артистка.

За четыре часа пост девушки собрал более 3500 лайков и много комментариев.

Напомним, ранее Анастасия Кумейко показала фото в объятиях своей подруги. Анастасия в этот раз обошлась одним купальником, как и другая девушка, которая дополнила свой образ очками. Певица отдыхает в Индии и можно увидеть, что она полностью довольна отпуском. Между бровей на ней красуется красная точка, которую часто называют "третьим глазом".

Напомним, роскошная экс-Nikita показала все свои прелести в купальнике

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