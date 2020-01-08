Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала фото с отдыха в Индии

На первом фото Кумейко позирует в верхнем шпагате. "Настроение - спасать Малибу", - написала под фото Настя. Певица позировала в одном купальнике и очках, передает Politeka.

На втором фото Настя уже идет по пляжу со своей подругой, которая позирует в аналогичном купальнике. Видно, что девушки довольны отдыхом в Индии.

Фанаты не смогли поставить лайки или оставить комментарии под фото. Они были опубликованы в Сторис, где такая функция отсутствует.

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На фото Кумейко стоит в одежде, похожей внешне на халат, и выставила одну ногу с него. Волосы прикрыли половину лица. На втором фото Настя уже позирует крупным планом и можно рассмотреть лицо крупным планом. Между бровей у Кумейко бинди, точка сделанная пальцем. Это знак правды, так называемый третий глаз.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Круто) обязательно тоже поеду!", "Отличного отдыха", "Красивая", "Класс", "Как же ты мне нравишься не накрашенная", "Лицо умиротворенное".

Сообщалось, что горячая экс-Nikita едва удержала сочные формы в глубоком декольте.

Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко выставила напоказ идеальные формы.

Делюсь с вами своим Christmas mood», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в элегантном наряде, который эффектно демонстрирует ее грудь. При этом все это происходит под красивую рождественскую песню.

Уточним, что украинцы не смогли высказать свое мнение о формах Кумйко, поскольку кадры девушка разместила в Сторис.

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