Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала фото с отдыха в Индии
На первом фото Кумейко позирует в верхнем шпагате. "Настроение - спасать Малибу", - написала под фото Настя. Певица позировала в одном купальнике и очках, передает Politeka.
На втором фото Настя уже идет по пляжу со своей подругой, которая позирует в аналогичном купальнике. Видно, что девушки довольны отдыхом в Индии.
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Фанаты не смогли поставить лайки или оставить комментарии под фото. Они были опубликованы в Сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что экс-Nikita приоткрыла ножкой "халатик" и засветила лишнее.
На фото Кумейко стоит в одежде, похожей внешне на халат, и выставила одну ногу с него. Волосы прикрыли половину лица. На втором фото Настя уже позирует крупным планом и можно рассмотреть лицо крупным планом. Между бровей у Кумейко бинди, точка сделанная пальцем. Это знак правды, так называемый третий глаз.
Фанаты успели оставить несколько комментариев:
"Круто) обязательно тоже поеду!", "Отличного отдыха", "Красивая", "Класс", "Как же ты мне нравишься не накрашенная", "Лицо умиротворенное".
Сообщалось, что горячая экс-Nikita едва удержала сочные формы в глубоком декольте.
Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко выставила напоказ идеальные формы.
Делюсь с вами своим Christmas mood», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в элегантном наряде, который эффектно демонстрирует ее грудь. При этом все это происходит под красивую рождественскую песню.
Уточним, что украинцы не смогли высказать свое мнение о формах Кумйко, поскольку кадры девушка разместила в Сторис.
Напомним, экс-Nikita изуродовала лицо фильтрами, красавицу совсем не узнать
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